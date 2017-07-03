Fuardaki Silahlı Saldırı Şüphelisi Adliyede (2)

SALDIRGAN YAKALANDI



Bodrum'daki Tarım Kültür ve Sanat Festivali bünyesinde düzenlenen fuarda stant açan 48 yaşındaki Murat Aslan'ı çıkan tartışmada eşinin gözü önünde, bacağından tabancayla yaralayıp kaçan Gökhan O., jandarma tarafından yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gökhan O. tutuklandı.



BODRUM (Muğla),