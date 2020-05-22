5 çocuğun kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada İstanbul'da 5 çocuk, bir kamyonetin kasasında yolculuk etti. Tehlikeli yolculuğu bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde plakası silinmiş kamyonetin kasasında yolculuk eden 5 çocuğun yolculuğu tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KASADAKİ 5 ÇOCUKLA ŞERİT DEĞİŞTİREREK SEYİR ETTİ

Fatih Sultan Köprüsü Ankara istikametinde seyreden bir kamyonetin kasasında 5 çocuk yolculuk etti. Kamyonetin kasasında bulunan çocuklardan bir tanesinin kasanın kenarına oturması yürekleri ağza getirdi. 5 çocuğun yüzlerinde maske olmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Köprü üzerinde şerit değiştirerek seyir eden kamyonetin plakasının son rakamlarının silinmiş olması ise dikkat çekti. Kasasında 5 çocuk ile tehlikeye davetiye çıkaran kamyonet sürücüsünün duyarsız davranması akıllara durgunluk verdi.

Kaynak: İHA