FSM Köprüsü trafiğe açıldı (Havadan Görüntülerle) 1
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı.
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı. Köprü saat 18.00'de trafiğe açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar tamamlanmış olup bugün saat: 18.00'de köprü trafiğe açılacaktır" açıklaması yapılmıştı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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