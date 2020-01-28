FSM KÖPRÜSÜ'NDE ALEV ALAN OTOMOBİLDEN SON ANDA İNDİLER

28.01.2020 01:24 | Son Güncelleme: 28.01.2020 01:24

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi son anda inerken otomobil kullanılamaz hale geldi. GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLERFatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Yakası istikametine doğru giden Hasan Kurt'un kullandığı 34 COM 544 plakalı otomobil, köprü üzerine geldiği anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi otomobilden son anda indi. Hasan Kurt ve eşi otomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜİhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilden geriye ise hurdası kaldı. Otomobilde bulunan çocuklar olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------Alev alev yanan otomobil-İtfaiye ekiplerinin gelmesi-İtfaiyenin yangına müdahalesi-Yangının söndürülmesi-Otomobilin sahibi ve eşinin gözyaşları içinde çalışmaları izlemesi-Araçta bulunan çocukların Ambulansa alınması-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA