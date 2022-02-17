FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı - Haberler
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FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.

Her yıl çocukluk çağındaki kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Çocukluk Çağı Kanser Günü için ışıklandırıldı.

Sarı renkteki aydınlatma sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Fatih Sultan Mehmet, Çocukluk, Kanser, Güncel, Haberler

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