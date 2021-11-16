FS 22 ne zaman çıkacak? Farming Simulator 22 çıkış tarihi!

Simülasyon oyunlarının en çok merak edilen oyunlarından biri olan Farming Simulator'ın yeni oyunu FS 22 ne zaman çıkacak? FS 22 çıktı mı? FS 22 çıkış tarihi hakkında bilmeniz gerekenler neler? Detaylar haberimizde…

FARMİNG SİMULATOR

Farming Simulator, Giants Software tarafından geliştirilen çiftlik simülasyonu üzerine kurulu video oyunu serisidir. Oyunun haritaları çoğunlukla Amerika ve Avrupa'dan esinlenerek hazırlanmıştır. Oyuncular tarım ve hayvancılık ile uğraşabilir, ekin yetiştirebilir ve çiftlikten elde ettikleri ürünleri satabileceğiniz bir tür çiftçi simülasyon oyunudur.

FARMİNG SİMULATOR 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Farming Simulator 20 ve Farming Simulator 21, PC ve konsollar için çıkış yapmamıştı. İki senenin ardından Farming Simulator yeni oyunu FS 22'nin çıkış tarihi açıklandı.

Farming Simulator 22, 22 Kasım 2021 tarihinde PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, PlayStation 5, Microsoft Windows, MacOS, Stadia, Klasik Mac OS için çıkış yapacak.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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