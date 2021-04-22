Frostpunk'ın satışları 3 milyonu aştı! Frostpunk sistem gereksinimleri nelerdir?
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Frostpunk'ın satışları 3 milyonu aştı! Frostpunk sistem gereksinimleri nelerdir?

Frostpunk'ın satışları 3 milyonu aştı! Frostpunk sistem gereksinimleri nelerdir?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

11 bit studios geliştiriciliğini yaptığı ilk toplumsal hayatta kalma oyunu Frostpunk'ın üç milyondan fazla satış rakamına ulaştığını duyurdu. Frostpunk fiyatı ne kadar, sistem gereksinimleri nelerdir? Detaylar haberimizde!

11 bit studios, Nisan 2018'de toplumsal hayatta kalma oyunu Frostpunk'ı PC için piyasaya sürmüştü. Devamında oyun Ekim 2020'de PlayStation 4 ile Xbox One'a geldi. İndirilebilir içerikler ve güncellemelerle desteklendi.

11 bit studios, Frostpunk'ın The Last Autumn ve On The Edge genişlemelerinin orijinal soundtrack'ini yayınladı. Steam'de Season Pass sahipleri müziklere ücretsiz olarak erişilebilir. Ayrıca YouTube ve Spotify üzerinde mevcut.

Frostpunk, Steam'de %66 indirimle 17,00 TL'den satışa sunuluyor. Season Pass %30 indirimle 41,65 TL'den satışa sunulurken, tüm 11 bit studios oyunları ve indirilebilir içerikleri içeren Ultimate Bundle %85 indirimle 66,18 TL'den satışta.

Frostpunk'ın satışları 3 milyonu aştı! Frostpunk sistem gereksinimleri nelerdir?

FROSTPUNK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
  • İşlemci: 3.2 GHz Dual Core Processor
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 660, Radeon R7 370 or equivalent with 2 GB of video RAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
  • İşlemci: 3.2 GHz Quad Core Processor
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce 970, Radeon RX 580 or equivalent with 4GB of video RAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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