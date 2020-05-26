Frogwares, Sherlock Holmes: Chapter One'ı Duyurdu
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Frogwares, Sherlock Holmes: Chapter One'ı Duyurdu

Frogwares, sıradaki Sherlock Holmes oyununu duyurdu. PC (Steam,

Frogwares, Sherlock Holmes: Chapter One'ı Duyurdu
26.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:49

Frogwares, sıradaki Sherlock Holmes oyununu duyurdu. PC (Steam, Epic Games Store ve GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan Sherlock Holmes: Chapter One, 2021 yılında satışa sunulacak.

Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılmış olan Britanyalı dedektif Sherlock Holmes, polisiye türünün önemli figürlerinden bir tanesidir. Zaman içerisinde çekilen dizi ve filmler ve geliştirilen oyunlar ile dünya genelinde hemen herkes tarafından tanınır hale gelmiştir. Satışa sunulan son oyunu, 2016 yılındaki Sherlock Holmes: The Devil's Daughter olmuştu. Dört yıllık bir aranın ardından da ünlü dedektif ile yeni bir maceraya atılacağız.

Sherlock Holmes: Chapter One Detayları

Frogwares tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan yeni oyunda, genç Sherlock Holmes rolünde olacaksınız. Akdeniz bölgesindeki egzotik ve tehlikeli bir adada annesinin gizemli ölümünün arkasındaki gerçeği öğrenmeye çalışan Holmes, aynı zamanda da kendisini kanıtlamak için mücadele verecek.

Açık dünya oynanışın sunulacağı oyunda, verdiğiniz kararlar da namınızın yürümesine yardımcı olacak. Maceranızda ise yalnız olmayacaksınız. Yeteneklerinizin yanı sıra, akıl danışacağınız gizemli yardımcınız Jon da sizinle adaya gelecek.

Senaryo akışı boyunca sorunları çözmek için iki farklı seçeneğiniz olacak. İster aklınızı kullanarak zayıf yönlerini keşfettiğiniz düşmanlarınızın önüne geçebilecek, isterseniz de kaba kuvvete başvurabileceksiniz. Bunların dışında çeşitli silahlar da kullanabileceksiniz. Araştırmacı yetenekleriniz geliştiğinde de hangi durumda ne gibi bir yöntem izlemeniz gerektiğine de karar verebileceksiniz. Gerçeğin peşindeyken de ipuçları, ortalıkta dolaşan dedikodular, kılık değiştirme, etiketler ve bağlı kanıtlar üzerinden şehri keşfederek zihninizde sağlam bir hadise oluşturabileceksiniz.

Steam versiyonunda Türkçe dil desteği bulunacak olan Sherlock Holmes: Chapter One için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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