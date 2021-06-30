Frigya'nın saklı cenneti: Üçlerkayası köyü
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Frigya'nın saklı cenneti: Üçlerkayası köyü

Frigya'nın saklı cenneti: Üçlerkayası köyü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi Frig Vadisi'nde yer alan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyü, çok sayıda tarihi mekanı ve peri bacalarıyla alternatif turizm rotası arayanların uğrak yeri oldu.

Tarihi Frig Vadisi'nde yer alan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyü, çok sayıda tarihi mekanı ve peri bacalarıyla alternatif turizm rotası arayanların uğrak yeri oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliği bütçelerinden, İhsaniye ilçesindeki tarihi Frigya Vadisi'nin bulunduğu bölgeye yapılan yatırımlar her geçen gün artıyor.

Birçok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olan Frigya, keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda tarihi mekanı içinde barındırıyor. Bölgede gizemli ve saklı bir tarih cenneti olan Üçlerkayası da yaşayan bir köy özelliğiyle dikkati çekiyor.

Frig Kültürü Derneği Başkanı Tanju Tetik, AA muhabirine, Üçlerkayası köyünün Frig, Helen, Galatya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinden izler taşıdığını söyledi.

Köylerinde çok sayıda Frigya eserinin bulunduğunu dile getiren Tetik, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde turizm yatırımlarının arttığını vurguladı.

Tetik, köyde Frig'lerden kalma açık hava tapınakları, kaya mezarları, tek ve çok katlı oyma kayalardaki yaşam alanları, mitolojik şarap deposu, mitolojik zindan, kral mezarları ile peribacalarının bulunduğunu belirtti.

Üçlerkayası köyünün "Frigya'nın saklı bir cenneti" olduğunu ifade eden Tetik, "Buraya gizemli Frigya'nın gizemli köyü de diyebiliriz. Artık son dönemlerde bu gizem de yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. İnsanlar artık tarihi Frig Vadisi'ni tanıyor. Bölgedeki 'Emre Gölü' ile 'Ayazini köyü"nü artık herkes biliyor. Yerli ve yabancı turistler bu noktaları gezerken, geçerken, yolda kaya yerleşimlerini görünce de Üçlerkayası köyüne uğruyor. Köyümüze gelen turist sayısı her geçen gün katlanarak artıyor." diye konuştu.

"Üçlerkayası köyümüz alternatif rotalardan bir tanesi"

Köyde restoran ve butik otel işleten Aziz Ahmet Özdemir de bölgeye Avrupa'dan gelenlerin yoğunlukta olduğunu anlattı.

"Pandemi dolayısıyla doğal yaşam alanları, köyler ve tarihi mekanlar insanların öncelikli listeleri arasına girmiş durumda." diyen Özdemir, Frigya bölgesindeki Üçlerkayası köyünün alternatif rotalardan biri olduğunu kaydetti.

Frigya'nın saklı cenneti: Üçlerkayası köyü
Frigya'nın saklı cenneti: Üçlerkayası köyü
Frigya'nın saklı cenneti: Üçlerkayası köyü
Frigya'nın saklı cenneti: Üçlerkayası köyü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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