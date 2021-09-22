Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan kamyon, önüne ne kattıysa çarptı. Az kalsın faciaya neden olan kaza, şans eseri büyümeden atlatıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yokuş aşağı ilerlediği sırada freni boşalan kamyon, 2 araca çarparak durabildi.

YOKUŞ AŞAĞI GİTMEYE BAŞLADI

Saat 15.00 sıralarında Ege Mahallesi'nde özel bir hafriyat firmasına ait 09 L 7749 plakalı kamyon, iddiaya göre frenin boşalması sonucu yokuş aşağı gitmeye başladı.

GAZETECİLERE HAKARET ETTİ

Park halindeki otomobillere çarpıp durabilen kamyon, az kalsın faciaya neden oluyordu. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen bir kişi ise kazayı haber leştirmek isteyen gazetecilere sözlü hakaretlerde bulundu.

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Sığındığı kuaförde Sinem'i öldüren sanık: Mermilerin hepsini sıkmıştım

Son dakika... Sığındığı kuaförde Sinem'i öldüren sanık: Mermilerin hepsini sıkmıştım

 Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı

Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın
Spor Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emre Kılınç Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 18:54:12. #1.12#