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Freni boşalan vinç şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Freni boşalan vinç şarampole uçtu

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen kazada freni boşalan vinç şarampole devrildi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen kazada freni boşalan vinç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Erzurum'da tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İspir'in Aşağı Özbağ mevkiinde meydana gelen kazada Mahmut Mercan yönetimindeki 55 AGP 956 plakalı vinç Ovit dağından aşağına inerken freninin boşalması sonucu kan köprüsü kavşağında devrilerek yolun karşı tarafından şarampole uçtu. Kazada araçta sıkışan sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde 112 ekiplerince yapıldıktan sonra ambulansla Erzurum'a sevk edildi.

Kaza sonrası yol kısa süreli trafiğe kapanırken, vatandaşlar bölgede sürekli benzer kazalar yaşandığını belirterek, "Ovit dağı tünelinden gelen sürücüler geniş yolda süratli olarak gelince bu virajda frenlerin boşalması ya da virajı alamayarak kazalara neden oluyorlar. Sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekiyor" dediler. - ERZURUM

Freni boşalan vinç şarampole uçtu

Freni boşalan vinç şarampole uçtu

Freni boşalan vinç şarampole uçtu

Freni boşalan vinç şarampole uçtu

Freni boşalan vinç şarampole uçtu

Freni boşalan vinç şarampole uçtu

Freni boşalan vinç şarampole uçtu

Freni boşalan vinç şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tragger, Erzurum, 3. Sayfa, Haberler

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