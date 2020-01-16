Freni boşalan traktörden atlayan sürücü, 28 gün sonra öldü

16.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:01

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde freni boşalan traktöründen atlayınca ağır yaralanan Resul Yıldız (51), tedavi gördüğü hastanede 28 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen yıl 18 Aralık günü Orhangazi ilçesinin kırsal Keramet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Resul Yıldız yönetimindeki, arkasında küçük bir römork bulunan 16 PS 087 plakalı traktörün freni boşaldı. Yıldız'ın kontrolün çıkan traktör, zeytinliğe doğru ilerlemeye başladı. Resul Yıldız, durdurmayı başaramadığı traktörden atladı. Asfalt zemine düşüp, başını yere çarpan Resul Yıldız, ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız, gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, buradaki müdahalesinin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Resul Yıldız, kazadan 28 gün sonra hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölüm haberini alan yakınları, yasa boğuldu.

Kaynak: DHA