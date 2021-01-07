Son dakika... Freni boşalan sürücüsüz TIR 11 araca çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi

ANKARA'da, park halindeyken freni boşalan TIR, 1'i seyir halinde olmak üzere 11 araca çarpıp, apartmanın duvarına çarparak durdu. Kazada 1 kişi yaralanırken, 1 araç demir yığınına döndü. Kaza anında evde oturan bir vatandaş, "TIR yukarıdan sallanarak geliyordu. Yaklaşık 11 araca zarar vermiş. Bomba gibi bir ses duyduk" dedi.

Kaza, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi, 928'inci caddede meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, 06 JRJ 07 plakalı TIR'ı caddeye park etti. İddiaya göre saat 22.00 sıralarında freni boşalan TIR, yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Yaklaşık 1 kilometre ilerleyen TIR, önce cadde üzerinde seyir halinde olan 06 TJ 620 plakalı otomobile, ardından park halindeki 10 araca çarptı. TIR, bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 06 TJ 620 plakalı otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan TIR'daki ve otomobillerdeki yakıt etrafa saçılırken, 1'i kullanılamaz hale gelen toplam 11 araç hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anında evde oturan bir vatandaş ise "TIR yukarıdan sallanarak geliyordu. Yaklaşık 11 araca zarar vermiş. Bomba gibi bir ses duyduk" dedi. Öte yandan TIR'ın duvarına zarar verdiği apartman sakinleri, "Apartman yıkılıyor sandık. Dışarı çıktık hemen, etrafın dağıldığını gördük. Çok korku dolu anlar yaşadık, çünkü çok kötü ses duyduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ