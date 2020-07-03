Freni boşalan saman yüklü kamyon devrildi Uşak'ta freni boşalan saman yüklü kamyon yoldaki refüje çarparak devrildi.

Uşak'ta freni boşalan saman yüklü kamyon yoldaki refüje çarparak devrildi.

Alınan bilgiye göre, 32 AAN 117 plakalı saman yüklü kamyonun sürücüsü Halit Keskin (50), Ulubey ilçesi girişinde yol kenarına kamyonu park ederek su almak için akaryakıt istasyonuna gitti.

Bu sırada el freni boşalan kamyon yaklaşık 100 metre hareket etti, orta refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyondaki samanlar bir başka kamyona yüklendi.

Sürücü Keskin, "Su almak için petrol istasyonuna gitmiştik. O esnada el freni boşalmış. Bu şekilde bir kaza meydana geldi. Arkasından koştum ama yetişemedim." dedi.

Kaynak: AA