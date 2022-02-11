Freni boşalan kamyon yan yattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Freni boşalan kamyon yan yattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Freni boşalan kamyon yan yattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza gece saatlerinde Güldere Mahallesi Yumurtaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin E. İdaresindeki 14 BV 055 plakalı kamyonetin rampa yukarı çıktığı sırada benzini bitti. Bu sırada freni boşalarak geri doğru su kanalına giden kamyon devrildi. Kazada aracın sürücüsü ve yanında bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol kamyonetin olay yerine gelen vinç yardımı ile kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. - ZONGULDAK

Freni boşalan kamyon yan yattı

Freni boşalan kamyon yan yattı

Freni boşalan kamyon yan yattı

Freni boşalan kamyon yan yattı

Freni boşalan kamyon yan yattı

Freni boşalan kamyon yan yattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title