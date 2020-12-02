Freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 aracı biçerek durabildi
Sakarya'da, freninin boşalması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu 6 aracı altına alarak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Camii yanından Kuzuluk istikametine doğru seyir halinde olan 37 NC 631 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geriye kaymaya başladı.
6 ARACA BİRDEN ÇARPTI
Kontrolden çıkan kamyon, cadde üzerinde park halinde bulunan 6 araca birden çarptı. Herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya sebep olmadan durabilen kamyon, altı araçta maddi hasara neden oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı