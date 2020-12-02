Freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 aracı biçerek durabildi
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Freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 aracı biçerek durabildi

02.12.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:43
Freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 aracı biçerek durabildi

Sakarya'da, freninin boşalması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu 6 aracı altına alarak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Camii yanından Kuzuluk istikametine doğru seyir halinde olan 37 NC 631 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geriye kaymaya başladı.

Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 aracı biçerek durabildi

6 ARACA BİRDEN ÇARPTI

Kontrolden çıkan kamyon, cadde üzerinde park halinde bulunan 6 araca birden çarptı. Herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya sebep olmadan durabilen kamyon, altı araçta maddi hasara neden oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 aracı biçerek durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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