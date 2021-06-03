KONYA FRENİ BOŞALAN HAFRİYAT KAMYONU İŞ YERİNE GİRDİ
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KONYA FRENİ BOŞALAN HAFRİYAT KAMYONU İŞ YERİNE GİRDİ

KONYA FRENİ BOŞALAN HAFRİYAT KAMYONU İŞ YERİNE GİRDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen, park halindeki 3 araç ile 1 motosiklete çarpıp, beyaz eşya mağazasına giren hafriyat kamyonunun şoförü Afganistan uyruklu Abdul Basırnuri yaralandı.

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen, park halindeki 3 araç ile 1 motosiklete çarpıp, beyaz eşya mağazasına giren hafriyat kamyonunun şoförü Afganistan uyruklu Abdul Basırnuri yaralandı.

Cihanbeyli ilçesi Atçeken Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında Abdul Basırnuri yönetimindeki 42 R 0816 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Park halindeki 3 araç ile 1 motosiklete çarpan kamyon, Atıf Atçeken'e ait beyaz eşya satan iş yerine girdi. Kazada, sürücü Basırnuri yaralanırken, bir iş yeri çalışanı ise kamyonu görüp son anda kaçarak kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Abdul Basırnuri, ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KONYA FRENİ BOŞALAN HAFRİYAT KAMYONU İŞ YERİNE GİRDİ
KONYA FRENİ BOŞALAN HAFRİYAT KAMYONU İŞ YERİNE GİRDİ
KONYA FRENİ BOŞALAN HAFRİYAT KAMYONU İŞ YERİNE GİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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