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Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı aracıyla duvardan uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı aracıyla duvardan uçtu Tokat'ta yeni aldığı hafif ticari araçla seyir halindeyken fren yerine gaza basan sürücü duvardan aşağı uçtu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

TOKAT (İHA) - Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı aracıyla duvardan uçtu

TOKAT - Tokat'ta yeni aldığı hafif ticari araçla seyir halindeyken fren yerine gaza basan sürücü duvardan aşağı uçtu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Kaleardı mahallesinde aracını park etmek isteyen sürücünün fren yerine gaza basması sonucu meydana geldi. Turan Hız idaresindeki 60 ADA 203 plakalı Peugeot marka otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Ev ile duvar arasında sıkışan araçtan, sürücü vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Başından yaralanan şahsa sağlık ekipleri müdahale etti. Hafif şekilde yaralanan şahıs aracının vinçle kurtarılma çalışmaları üzgün gözlerle takip etti.

Fren yerine gaza bastı

Turan Hız, ikinci el aracını yaklaşık 1 hafta önce aldığını kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini söyledi. Aracını park ederken biranda fren yerine gaza basınca duvardan aşağı uçtuğunu ifade eden Hız, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı aracıyla duvardan uçtu

Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı aracıyla duvardan uçtu

Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı aracıyla duvardan uçtu

Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı aracıyla duvardan uçtu

Fren yerine gaza bastı, yeni aldığı aracıyla duvardan uçtu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Tragger, Peugeot, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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