Kadın sürücü fren yerine gaza bastı, 3 kişiye çarptı! O anlar kamerada
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Kadın sürücü fren yerine gaza bastı, 3 kişiye çarptı! O anlar kamerada

25.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:42

Denizli'de U dönüşü yapmak isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü, kaldırıma çıkıp trafik ışığını devirdikten sonra köpekleriyle birlikte kaldırımda yürüyen yayaları ezdi. 5 yayadan 3'üne çarpan otomobilin bir kişiyi ezip ağır yaralandığı kazada güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Öğle saatlerinde Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarında meydana gelen kazada 20 BK 259 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Emine Beler, bulvardan U dönüşü yapmak isterken bir anda fren yerine gaza bastı. Kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak önce trafik ışığını devirdi. Ardından kaldırımda kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden otomobil, köpeklerini gezintiye çıkaran 3 genç ile karşı yönden delen iki kişiye daha çarptı.

Kadın sürücü fren yerine gaza bastı, 3 kişiye çarptı! O anlar kamerada

VATANDAŞLARIN YARDIMI İLE ÇIKARTILDI

Otomobilin çarptığı Meltem Çoğaşlıoğlu ile Furkan Sevinç kaldırma savruldu. Ön kısmı hurdaya dönen aracın altına aldığı Eyüp Batuhan ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilin altından çıkarılan Batuhan, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralandıktan sonra ayakta tedavi edilen diğer gençlerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kadın sürücü fren yerine gaza bastı, 3 kişiye çarptı! O anlar kamerada

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan korku dolu anlar tüyleri ürpertti. Kontrolden çıkan otomobilin trafik ışığını devirdikten sonra yayalara çarpması, iki gencin yola savrulması ile paniğe kapılan yaya ve köpeğin sağa sola kaçışması görüntülerde yer aldı.

Kadın sürücü fren yerine gaza bastı, 3 kişiye çarptı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

Haber Yorumları (10)
AYŞE: bence kadın sürücüler kesinlikle önce manuel araba kullanmalı. bende kadın sürücüyüm ve manuel araba kullanıyorum çok şükür bu şekilde bir şey yaşamadım. kolaylık olsun diye direk otomatik vites kullanıyorlar ama manuelde öğrenen biri bu hatayı kolay kolay yapmaz.
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İDİOTLOJİ: yüzde doksan o sırada telefon ile uğraşıyordu bu araç kullanırken telefon ile uğraşanlara hapis cezası verilmeli yüklü miktarda da para cezası 10 bin gibi bak bir daha yapıyormu
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BAŞKA: Erkeklere özenen kadın sürücü araba kullanmaya kalktı.
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