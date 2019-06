Freddie Mercury'nin daha önce duyulmamış şarkısı yıllar sonra yayımlandı

Efsanevi rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin "Time Waits For No One" adlı şarkısının daha önce duyulmamış bir versiyonu yıllar sonra BBC Radyosu'nda yayımlandı. Şarkı, 1986 yapımı Time müzikalinin soundtrackiydi.

O zaman yayımlanan versiyonunda Queen'in yıldızı Freddie Mercury'nin sesi çok sayıda arka vokal eşliğinde duyuluyordu. Ancak şarkının önceden piyanoyla kaydedilmiş farklı bir vokal deneyimi içeren provası, yeni gün yüzüne çıktı.

1960'ların pop grubu Dave Clark Five'dan Dave Clark'ın sözlerini yazdığı şarkı, ilk başta Freddie Mercury ve piyano solosu olarak kaydedilmişti ancak daha sonra 48 vokal ile orijinal haline getirildi.

BBC Radyosu'na konuşan Dave Clark sadece Mercury ve piyanoyu dinlediğinde tüylerinin diken diken olduğunu, şarkının son versiyonun hep bir şekilde eksik olduğunu düşündüğünü anlattı.

Clark, uzun bir süre boyunca aradıktan sonra demonun orijinalini 2017 yılında bulabildi.

Mercury'nin sesini ayırdıktan sonra ilk versiyonunda da piyanoyu çalan Mike Moran ile tekrar şarkının piyano kısmını kaydetti.

Böylece ortaya Mercury'nin vokalinin ham halini taşıyan yepyeni bir şarkı çıktı. Clark, şarkı için "sihirli bir performans" diyor.

MÜZİKAL 2 YIL BOYUNCA OYNADI

Time müzikalinin başrolünde oynayan Cliff Richard, Dünya'nın yargılanacağı bir galaksi mahkemesinde savunma yapması gereken bir rock yıldızını canlandırıyordu.

İki yıl boyunca sahnede kalan müzikalde ünlü oyuncu ve yönetmen Sir Laurence Olivier'in bir hologramı da yer almıştı.

Mercury, müzikalde oynamayı, "3'e kadar uyanmıyorum, bu yüzden bir matinede yer alamam. Bir şov yaptığım zaman k.... yırtıyorum ve sonra ölü gibi oluyorum. O yüzden haftada sekiz gösteride olmamın imkanı yok" diyerek reddetmişti.

Clark ve Mercury 1976'da Queen'in bir konserinde tanışmış, Mercury 1991 yılında ölene kadar yakın arkadaş olarak kalmışlardı.