Fransız yetkililer, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi
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Fransız yetkililer, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi

Fransız yetkililer, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa, Anadolu Jet'in İsviçre'nin Basel kentine inen uçağının yolcularının Türkiye'de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi.

Fransa, Anadolu Jet'in İsviçre'nin Basel kentine inen uçağının yolcularının Türkiye'de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi. Yaşanan test krizi nedeniyle aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 100'den fazla yolcu saatlerce Basel Euroairport Havaalanı'nda bekletildi.

Fransız gümrük yetkilileri, Anadolu Jet'in İstanbul-Basel seferi ile 11.20'de İsviçre'nin Basel kentine inen uçağın yolcularının Türkiye'de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi. Gümrükte 100'ü aşkın yolcuya yeniden test yapıldı. Test yapacak uzmanların havalimanında bulunmaması nedeniyle Basel itfaiyesi personeli test yaparken, test sisteminin sık sık çökmesiyle yaşanan kaos yolcuları çileden çıkardı. Test krizi nedeniyle aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yolcular saatlerce Basel Euroairport Havaalanı'nda bekletildi. Türkiye'nin uluslararası standarttaki PCR testinin neden kabul edilmediği konusundaki soruları cevaplamayan Fransız yetkililerin sert tavırları da yolcular tarafından tepkiyle karşılandı. - BASEL

Fransız yetkililer, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi
Fransız yetkililer, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi
Fransız yetkililer, Türkiye'de yapılan PCR testini kabul etmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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