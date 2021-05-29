Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Karadeniz'e açılmıştı. Karadeniz'den dönüş yapan Fransız savaş gemisi, saat 19.00 sularında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçen geminin güvertesinde asker olduğu görüldü.

Savaş gemisine boğazı geçişi sırasında, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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