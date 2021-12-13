Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa Deniz Kuvvetlerine ait D 654 borda numaralı 142 metre boyundaki 'Auvergne' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Fransa Deniz Kuvvetlerine ait D 654 borda numaralı 142 metre boyundaki 'Auvergne' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 09.25'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanmasına ait savaş gemisi 'Auvergne' saat 10.40 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğaz geçişi sırasında, Fransız savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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