Fransız Sarayı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve Kadın Adayları Destekleme Derneği KA.DER tarafından düzenlenen 8 Mart resepsiyonu Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve çok sayıda diplomatik temsilci ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımları ile Fransız Sarayı'nda gerçekleşti.

Gazeteci Özlem Gürses'in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte kadın hakları, toplumsal eşitliğin sağlanması, kadınların iş hayatındaki ücret eşitsizliği gibi konular ele alındı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro Fransa Büyükelçiliği olarak 2021 yılında sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak birçok proje çağrısı açtıklarını, bir ay içinde de kadın erkek eşitliği alanında yeni bir proje çağrısı düzenleyeceklerini, Fransız Kalkınma Ajansı'nın da kadınların ekonomik bağımsızlığı için birçok proje geliştirdiğini ifade etti. Hervé Magro konuşmasında pandeminin kadınların toplumdaki yeri, etkisi ve kadın dayanışmasının öneminin altını çizdiğini ancak aynı zamanda kadınları kırılganlaşmaya ve kadın haklarını tartışmaya açık hale getirdiğini belirtti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise "Ne zaman ki artık Kadınlar Günü'nü kutlamamıza gerek kalmaz; işte o zaman toplumsal cinsiyet eşitliği alanında gerçek anlamda başarı elde ettiğimizi söyleyebiliriz.Çünkü ancak o zaman her günümüz Kadınlar Günü olacaktır!

O gün gelene kadar, toplumsal cinsiyet ve klişe önyargılarından ve ayrımcılıktan uzak bir dünya inşa etmek üzere, hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği'nde, hep beraber çaba sarf etmemiz gerekiyor. Çeşitlilik içinde, adil ve kapsayıcı bir dünya için çalışmamız gerekiyor. Farklılıkların değer taşıdığı ve kutlandığı bir dünya için çabalamamız gerekiyor." Şeklinde konuştu.

Özlem Gürses tarafından sunulan resepsiyonda KA.DER Başkanı Nuray Karaoğlu, Derin Yoksulluk Ağı temsilcisi Hacer Foggo ile KESK Eşbaşkanı Şükran Kablan Yeşil de birer konuşma yaparak kadın hakları alanında yaptıkları çalışmaları, saha gözlemlerini ve yapılması gerekenleri davetliler ile paylaştılar.

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