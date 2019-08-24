Fransız Sandrine Müslümanlığı seçti

24.08.2019 10:42

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Fransız Sandrine Gülşen Müslüman oldu.

Gülşen, Şarköy Müftülüğüne giderek yetkililere Müslüman olmak istediğini bildirdi.

Burada Müftü Menderes Karapunar öncülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Gülşen, Müslüman oldu.

Müslümanlığı seçen ve "Leyla" adını alan Gülşen için ihtida töreni düzenlendi.

Müftü Karapunar Gülşen'e İslam dini hakkında bilgi vererek, bir Müslüman'ın yapması gerekenleri anlattı.

Karapunar, burada yaptığı konuşmada, Gülşen'in İslam dinini seçtiği için kendisinin şu anda günahsız ve pırıl pırıl bir halde olduğunu belirterek, "Allah Leyla ismini seçen Fransız Sandrine Gülşen'e güzel bir kul olmayı nasip etsin." dedi.

Leyla Gülşen'e Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatan kitaplar hediye edildi.

Kaynak: AA