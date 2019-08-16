Fransız 'örümcek adam' bu kez Hong Hong'da uzlaşı için bir gökdelene tırmandı

16.08.2019 10:33

Fransız 'örümcek adam' olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robert, Çin ile yaşanan gerginliğin ardından başlayan protestolarda barış ve uzlaşı mesajı vermek için bu kez Hong Kong'da bir gökdelene tırmandı.

Ünlü dağcı kent merkezinde büyük finansal kuruluşların yer aldığı 68 katlı "Cheung Kong Center" isimli gökdelene çıktıktan sonra, buraya Çin ve Hong arasında barış ve uzlaşının sembolü olan bir flama astı. Euronews.com'da Görüntüle