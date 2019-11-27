Fransız milletvekilleri, Kara Cuma reklamlarının yasaklanmasını istedi

27.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:41

Fransa Parlamentosundaki bir komisyonda, milletvekilleri Kara Cuma (Black Friday) öncesi yapılan tanıtım kampanyalarını yasaklamayı öngören yasa değişikliği üzerinde uzlaştı.



Çevreci olarak tanımlanan 'İsraf karşıtı' yasadaki yeni değişiklikle, "aşırı tüketim ve alışveriş günündeki korkunç çevre kirliliği" hem kınanıyor hem de eleştiriliyor. Ayrıca Kara Cuma öncesi reklam yapılmasının yasaklanması talep ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle