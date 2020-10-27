Fransız mallarını boykot çağrısına Perakendeciler Federasyonu'ndan destek
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Fransız mallarını boykot çağrısına Perakendeciler Federasyonu'ndan destek

27.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:19
Fransız mallarını boykot çağrısına Perakendeciler Federasyonu'ndan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik olarak başlatılan boykot çağrısına Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan (TPF) destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik olarak başlatılan boykot çağrısına Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan (TPF) destek geldi.

TPF'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, "Fransa'dan yükselen İslam karşıtlığı, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi evrensel ilkelerle bağdaşmayacak bir şekilde devam ederek bugün kutsal kitabımıza ve peygamber efendimize yönelik çirkin saldırılara dönüşmüştür. Fransa'nın 'Türk markalı mal satın almayın' çağrısına karşılıksız kalınmaması gerekir." açıklamasında bulundu.

Vatandaşların Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykota duyarsız kalmaması gerektiğini belirten Düzgün, "Yerel gıda perakende zincirlerinin en büyük çatı örgütü ve yerel ekonominin lokomotifi olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın boykot çağrısını milli hassasiyetimizin bir gereği olarak destekliyoruz. Boykotun amacına ulaşması için üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan boykota destek vermelerini, Fransa'dan doğrudan ithal edilen ürünlere talep göstermemelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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