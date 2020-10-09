Fransız köşe yazarı Frachon: "Türkiye, Kremlin ve Beyaz Saray'la dalga geçiyor"

Fransız Le Monde gazetesinin köşe yazarı Alain Frachon yazısında Dağlık Karabağ konusunda, "Türkiye ne Moskova ne de Washington'dan korkuyor.

Fransız Le Monde gazetesinin köşe yazarı Alain Frachon yazısında Dağlık Karabağ konusunda, "Türkiye ne Moskova ne de Washington'dan korkuyor. Türkiye, Kremlin ve Beyaz Saray'la dalga geçiyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak çatışmalar devam ederken dünya gözünü bölgeye çevirdi. Fransız Le Monde gazetesinin köşe yazarlığını yapan Alain Frachon kaleme aldığı yazısında Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'nin bölgedeki etkin güç olduğunu vurgulayarak, "devlere" karşı korkusuz olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Rusya ve ABD'ye kafa tuttuğunu yazan Frachon, Erdoğan'ın "cesaret" sahibi olduğunu ve Dağlık Karabağ konusunda dünya büyüklerine kafa tuttuğunu belirtti.

"Türkiye, Kremlin ve Beyaz Saray'la dalga geçiyor" diyen Frachon, Rusya'nın etki alanı olan Azerbaycan ve Ermenistan bölgelerinde Türkiye'nin etkin müdahalesi olduğunu ifade ederek Azerbaycan'a verilen desteğe dikkat çekti.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı