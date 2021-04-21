Fransız komedyen M'Bala, Türkiye'den siyasi sığınma talep edecek

Fransa'da kendini güvende hissetmediği belirtilen komedyen Dieudonne M'Bala'nın Türkiye'den siyasi sığınma talep edeceği duyuruldu.

Fransa'da kendini güvende hissetmediği belirtilen komedyen Dieudonne M'Bala'nın Türkiye'den siyasi sığınma talep edeceği duyuruldu.

Fransa'da 55 yaşındaki komedyen Dieudonne M'Bala, internette yer alan bir videoda Nanterre şehrindeki bir hakimi Nazilere benzeterek kamuoyuna hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı. M'bala, videonun bir montaj olduğunu olduğunu iddia ederken, savunması mahkeme tarafından reddedildi. Fransa'da kendini güvende hissetmediği ve tehditler aldığı açıklanan komedyen M'Bala'nın Türkiye'den siyasi sığınma talep edeceği duyuruldu.

M'bala'nın avukatı David de Stefano konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dieudonne 2021 yılında Fransa'da ifade etmediği beyanlar için cezalandırılacağını hayal edemezdi" şeklinde konuştu. Kendisini ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Afrika kökenli George Floyd ve benzer olayda Fransa'da yaşamını yitiren Adama Traore'ye benzeten Dieudonne için, "Hakkı ve hayati değeri olmayan siyahi biri gibi hissediyor" diyen avukat Stefano, "Bu şartlar altında kendini Fransa'da artık güvende hissetmiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi sığınma talebi sunacak" ifadelerini kullandı.

Babası Kamerunlu annesi Fransız olan M'Bala, göçmenlerin sorunlarına odaklanarak toplumsal eleştiri temelinde gösteriler hazırlıyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı