Fransız Hükümet Sözcüsü Ndiaye: Istakoz değil daha çok döner kebap yiyoruz

Fransız Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye'nin "Herkes her gün ıstakoz yemiyor, daha ziyade kebap yiyoruz." sözleri tartışma konusu oldu.

Ndiaye, kamuoyunda 'ıstakoz skandalı' olarak adlandırılan ve Çevre Bakanı François de Rugy'yi istifaya zorlayan olayı Fransız basınına değerlendirdi. Bakan'ın kamu bütçesinden, dev ıstakozların servis edildiği lüks yemek davetleri verdiği gerekçesiyle eleştirilmesine değinen Ndiaye, halkın ıstakozdan ziyade döner kebap yediği için tepki gösterdiğini ve bunu anlayışla karşıladıklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle