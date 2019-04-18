Fransız Gizli Servisi 40 Yıl Boyunca Simone Signoret ve Yves Montand'ı Dinlemiş

Fransız ünlü sinema oyuncuları Simone Signoret ve Yves Montand'ın telefonlarının Fransa gizli servisi tarafından 40 yıl boyunca dinlendiği ortaya çıktı.

Belgesel film yapımcısı Laurent Delahousse'un bu haftaki programına konu olan araştırmaya göre, Fransız Komünist Partisi'ne yakınlıkları ile bilinen ve Moskova'ya da ziyaretlerde bulunan ünlü çift, 40 yıl boyunca Fransız gizli servisinin yakın takibinde kalmış. Euronews.com'da Görüntüle