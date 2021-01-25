Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor
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Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor

25.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:30
Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor

Fransız basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yine manşetlerine taşıdı. Türkiye'nin Karabağ ve Libya'da egemenliğini artırdığını yazan Fransız haber sitesi "Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor" ifadesini kullandı.

Fransız medyası manşetlerinde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi. Erdoğan'a yönelik sık sık nefret içerikli yayınlar yapan Fransız medyasında bu kez de ilginç bir iddiada bulunuldu.

"DNA'SINI FATİH SULTAN MEHMET'TEN ALIYOR"

Atlantico adlı Fransız haber sitesinde yayınlanan bir yazıda Erdoğan'ın bir "Osmanlı İmparatorluğu kurduğu" ifade edildi. Yazıda "Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kuruyor. DNA'sını Fatih Sultan Mehmet'ten alıyor" cümlesine yer verildi.

Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor

"TÜRKİYE'NİN EGEMENLİĞİ ARTIYOR"

Yazıda ayrıca Türkiye'nin Karabağ ve Libya'da egemenliğinin arttığı ifade edilerek Türkiye'nin Batı'ya karşı savunma sanayisine yatırım yaptığı belirtildi.

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