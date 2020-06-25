Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak analiz: Erdoğan, dürüst oynayan tek kişi Fransız dergisi Le Canard Enchaine, bazı Fransız diplomatların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu görüşünü paylaştığını yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un küstah Türkiye tehdidi sonrası bir Fransız dergisinde dikkat çeken bir haber yayınlandı. Fransız dergisi Le Canard Enchaine, bazı Fransız diplomatların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu görüşünü paylaştığını yazdı.

Le Canard Enchaine, "Libya'da sadece Türkiye dürüst oyun oynuyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığı" sözlerine karşılık bazı Fransız diplomatların "Erdoğan jeopolitik, askeri, petrol ve doğalgaz hedeflerini gizlemeden dürüst oyun oynayan tek kişi. Bu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs için de geçerli." görüşünü paylaştı.

LİBYA HÜKÜMETİ, TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ SAYESİNDE HAFTER'İ YENDİ

Haberde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Fransa'nın desteğine güvendiği ifade edildi.

Haberde, Libya hükümetinin Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği vurgulandı. Haberde, Libya hükümetinin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını Libya'nın içişlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak gördüğü hatırlatıldı.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Görüşüme göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin bugün Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında üzerine aldığı taahhütleri ihlal ettiğini çok net bir şekilde bildirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Macron, "Türk-Fransız deniz kuvvetleri arasında gerçekleşen hadise, NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı" açıklamasını yaptı. Fransa lideri, Libya'da tüm tarafları ateşkese uymaya çağırdı.