Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar 'aptal', maskeleri çalanlar 'aşağılık ve rezil'
Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar aptal, maskeleri çalanlar aşağılık ve rezil
19.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:13
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamaya saygı göstermeyenleri, "aptallar" olarak değerlendirdi.
Castaner, maskeleri çalan ve saklayanlar için ise "aşağılık ve rezil" tanımını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com