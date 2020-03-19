Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar 'aptal', maskeleri çalanlar 'aşağılık ve rezil' Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar aptal, maskeleri çalanlar aşağılık ve rezil

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamaya saygı göstermeyenleri, "aptallar" olarak değerlendirdi.

Castaner, maskeleri çalan ve saklayanlar için ise "aşağılık ve rezil" tanımını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle