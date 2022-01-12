Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un karısını arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler - Haberler
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Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un karısını arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Fransız politika yorumcusu Nicolas Prisette'den yeni çektiği belgeselde açıkladığı olay, ülkede büyük yankı uyandırdı. Prisette, kimliği belirsiz bir kişinin Macron'un karısı Brigitte'yi arayıp "Biliyorum kocan şuan erkek sevgilisinin yanındadır" dediğini aktardı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emannuel Macron'un karısı Brigitte'ye açıldığı öne sürülen telefon, ortalığı karıştırdı. Fransız politika yorumcusu Nicolas Prisette, yeni çektiği belgeselde Macron'un eşine açılan bir telefondan bahsetti. Prisette, bu telefonda Brigitte'ye, "Biliyorum, kocan şuan erkek sevgilisinin yanındadır" denildiğini aktardı.

MACRON'UN YAKIN ARKADAŞI: YIKILDIM, AMA DEVAM EDECEĞİM

Olayın ardından konuşan Macron'a yakın senatör François Patriat, "Brigitte'ye gelen telefon sonrası yıkıldım. Bu haberden sonra ne yapacağımı bilemedim ancak ama ben Macron'la birlikte yürümeye devam edeceğim" dedi.

EŞİ HAKKINDA DA İDDİALAR VAR

Macron'un eşi hakkında geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialar da geniş yankı uyandırmıştı. Buna göre Macron'un eşi Brigittte'nin erkek olarak dünyaya geldiği ve daha sonra ameliyatla kadın olduğu öne sürülmüştü. Bu iddiaları yalanlayan Brigitte ise mahkemeye başvurmuştu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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