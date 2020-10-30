Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı
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Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

30.10.2020 09:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:38

Fransa'nın Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi'nde 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren ve birçok kişiyi yaralayan 21 yaşındaki Tunuslu mülteci Brahim Aioussaoi'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Fransa'nın Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi'nde dün yaşanan bıçaklı saldırı dehşetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. İkisi kadın olmak üzere üç kişiyi katleden saldırganın kimliği belli oldu. Fransız basınında yer alan haberlerde saldırganın 21 yaşındaki Tunuslu mülteci Brahim Aioussaoi olduğu ortaya çıktı. Aioussaoi, ülkesinde ayrılarak 20 Eylül tarihinde İtalya'nın Lampedusa Adası'na geçti. Burada İtalyan Kızılhaçından belge aldığı tespit edilen saldırganın perşembe sabahı Bari üzerinden trenle Nice kentine geldiği belirtildi.

14 EL ATEŞ EDİLEREK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polisin 14 el ateş ederek etkisiz hale getirdiği Aioussaoi'nin hastanede tedavisi sürerken, durumunun kritik olduğu açıklandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan savcı Jean-Francois Ricard da önemli bilgiler verdi.

Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

"KURAN, İKİ TELEFON VE BIÇAKLAR BULUNDU"

Ricard yaptığı açıklamada, "Saldırganın üzerinde bir Kuran, iki tane telefon ve saldırıda kullanılan bıçak bulundu. Ayrıca saldırganın bıraktığı bir çanta da ele geçirildi. Çantanın yanında saldırıda kullanılmayan iki bıçak daha tespit edildi" dedi.

Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oluyor. Aioussaoi'nin kurbanları arasında 55 yaşındaki kilise görevlisi Vincent Loques ile 44 yaşındaki Simone Barreto Silva bulunuyor. Saldırıda ölen diğer kişinin 60 yaşında bir kadın olduğu ifade ediliyor.

Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

"TÜM İBADETHANELERİ KORUYACAK KONUMA GELECEĞİZ"

Nice'e giderek olay yerinde incelemelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede güvenlik seviyesini en üst seviyeye çıkardıklarını duyurdu. Ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini belirten Macron, "Fransa bir kez daha terör saldırısıyla vuruldu. Terör bu şehrin sakinlerini üçüncü kez vurdu. Hissettiğiniz şoku biliyorum. Değerlerimiz, özgürlük anlayışımız ve ülkemizdeki inanç özgürlüğümüz yüzünden saldırıya uğradık. Asla teslim olmayacağız. Başta kiliseler olmak üzere tüm ibadethaneleri koruyacak konuma geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı
Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

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