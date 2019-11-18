Fransa, sömürge döneminde alınan tarihi kılıcı Senegal'e iade etti
Haberler » Dünya » Fransa, sömürge döneminde alınan tarihi kılıcı Senegal'e iade etti - Haber

Fransa, sömürge döneminde alınan tarihi kılıcı Senegal'e iade etti

Fransa, sömürge döneminde götürülen tarihi kılıcı Senegal'e iade etti

18.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 09:04
Fransa, sömürge döneminde alınan tarihi kılıcı Senegal'e iade etti

Senegal, Fransa'da bulunan ve sömürge döneminde bağımsızlık için Fransız güçlerle savaşmış, ülkenin önde gelen dini liderlerinden el Haci Ömer Tall'a ait tarihi kılıcı geri aldı.


Barış ve Güvenlik Forumu'na katılmak için başkent Dakar'a gelen Fransa Başbakanı Edouard Philippe, düzenlenen resmi törenle kılıcı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'a iade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et