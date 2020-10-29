Fransa'nın Nice şehrinde bıçaklı saldırı: İki kişi öldü
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BBC

Fransa'nın Nice şehrinde bıçaklı saldırı: İki kişi öldü

29.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:15
Fransa'nın Nice şehrinde bıçaklı saldırı: İki kişi öldü

Fransa'nın güney şehri Nice'te düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Fransa'nın güney şehri Nice'te düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırı Nice'teki Notre-Dame kilisesinin yakınlarında gerçekleşti.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını söyledi ve emniyet birimlerine hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

Alpes-Maritimes bölgesi milletvekili Eric Ciotti, saldırının 'terör saldırısı olarak değerlendirildiğini' söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Fransa'nın Nice şehrinde bıçaklı saldırı: İki kişi öldü
Fransa'nın Nice şehrinde bıçaklı saldırı: İki kişi öldü
BBC
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