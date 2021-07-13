Fransa'nın, Lafarge firmasının DEAŞ'a ödeme yaptığından haberdar olduğu ortaya çıktı

Fransa devletinin, çimento şirketi Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ ile arasındaki anlaşmadan bilgisi olduğu ortaya çıktı.

Fransa devletinin, çimento şirketi Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ ile arasındaki anlaşmadan bilgisi olduğu ortaya çıktı.

Liberation gazetesinin özel haberine göre, Fransız istihbarat servisine ait Ağustos 2014 tarihli gizli notta, Lafarge'ın Suriye'de faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ ile anlaşma yaptığı belirtiliyor.

Fabrikayı ele geçiren DEAŞ'ın Lafarge'a ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve kontrolündeki bölgelerde ulaşım izni verdiği yer alan notta, bu iznin arkasında bir anlaşma olduğu ifade ediliyor.

Notta, iznin belli bir ücret karşılığı alındığı kaydediliyor.

Haberde, anlaşma tarihinde Lafarge'ın Suriye'nin kuzeyindeki Celebiye'de bulunan çimento fabrikasının kontrolünü halen elinde tuttuğu, terör örgütünün fabrikayı 2014 Eylül ayında ele geçirdiği belirtildi.

Söz konusu notun, Lafarge'ın DEAŞ'a haraç vermesine ilişkin hakkında açılan "terör örgütüne finansman sağladığı", "ambargoyu ihlal ettiği" ve "işçilerinin hayatını tehlikeye attığı" soruşturmalarını yürüten sorgu yargıçlarına iletildiği vurgulandı.

Paris Temyiz Mahkemesinin Lafarge'a 15 Temmuz'da söz konusu soruşturmalara ilişkin nihai suçlamaları yöneltmesi bekleniyor.

Lafarge, 2013-2014 yıllarında Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için aralarında DEAŞ'ın da bulunduğu terör örgütlerine 13 milyon avro haraç ödemekle suçlanıyor.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın yönetim kurulu başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru