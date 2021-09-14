Fransa'nın güneyini sel vurdu: 1 kişi kayıp - Haberler
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Fransa'nın güneyini sel vurdu: 1 kişi kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fransa'nın güneyini sel vurdu: 1 kişi kayıp

Fransa'nın güneyinde bulunan Gard ilinde etkili olan şiddetli yağış sele yol açarken, 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Fransa'nın güneyinde bulunan Gard ilinde etkili olan şiddetli yağış sele yol açarken, 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Fransa'nın güneyindeki Gard ilinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Nimes- Montpellier arasındaki A9 otoyolunun bir kısmı trafiğe kapandı, iki şehir arasındaki demiryolu trafiği de kesintiye uğradı. Dolu yağışının görüldüğü Gard ilinde rüzgarın hızı da saatte 105 kilometreye ulaştı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sel ve şiddetli rüzgardan etkilenen bölgelere gerçekleştirdiği ziyarette 1 kişinin kayıp durumda olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bakan Darmanin, il genelinde 900 itfaiyecinin görevlendirildiğini belirtti. Doğal afet durumunun gelecek hafta ilan edilebileceğini kaydeden Darmanin, "Belediyelerin mümkün olan en kısa sürede sigorta talebinde bulunabilmeleri konusunda doğal afet durumunu ilan etmek için doğal afet komisyonuyla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gard Valiliği, bölgedeki tüm devlet ve özel okulların yarın kapalı olacağını duyurdu. - PARİS

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