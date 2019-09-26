Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti

26.09.2019 13:07

Son yıllarında yolsuzluk skandallarının odağında olan Chirac, 1995 - 2007 yılları arasında Fransa'nın Cumhurbaşkanlığını yapmış, daha önceki dönemlerde ise Başbakanlık görevini yürütmüştü.

Chirac'ın damadı, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bu sabah, sevdiklerinin yanında huzur içinde öldü" dedi.

İki dönem üst üste Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Chirac, ABD ve İngiltere'de Ronald Reagan ve Margeret Thatcher ile güçlenen liberalizme karşı çıkmış ve bu akımı 'ultra liberalizm' olarak tanımlamıştı. Fransa'nın sosyal liberalizme odaklanması gerektiğini söyleyen Chirac, devlet yatırımlarıyla desteklenen bir ekonomi anlayışını benimsemişti.

Chirac iktidarda olduğu dönemde Cumhurbaşkanlarının görev süresini de 7 yıldan 5 yıla indirmişti

2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgaline karşı duruşu nedeniyle dönemin ABD Başkanı George W Bush tarafından sert biçimde eleştirilmiş, ABD'de başlatılan kampanyada 'French fries' olarak adlandırılan kızarmış patatese 'Freeedom Fries' (Özgürlük patatesi) adı takılmıştı.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE DESTEK

Chirac, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakereleri sürecinde de önemli rol üstlenmişti.

Ankara ile müzakerelerin başlatılmasını destekleyen Chirac, "Türkiye'nin AB'ye üyelik yolculuğu uzun ve zorlu olacaktır. Ancak bu üyelik arzu edilen bir gelişmedir" demişti.

O yıllarda Türkiye AB ile müzakerelere resmi olarak başlamış ve ilk müzakere başlıkları açılmıştı.

Chirac 2011'de ise yolsuzluktan hüküm giymişti. Paris Belediye Başkanı olarak görev yaptığı yıllarda zimmetine para geçirmek ve kamu kaynaklarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunmuştu.

Chirac'a verilen iki yıllık hapis cezası ertelenmişti. Avukatları Chirac'ın ciddi hafıza kaybı yaşadığını söylemiş ve bu nedenle eski Cumhurbaşkanı duruşmalara katılmamıştı.