- Fransa'nın "Büyük Hanımefendisi" milli törenle son yolculuğuna uğurlandı



PARİS - Fransa'nın 20. yüzyıla damga vuran ve "Büyük Hanımefendi" olarak anılan eski Sağlık Bakanı Simone Veil son yolculuğuna uğurlandı.

Nazi kamplarından sağ kurtulmayı başaran Simone Veil, Fransa siyasetinde devrim yapan figürler arasında yer alıyordu. Kadınların kürtaj hakkını ve AB'yi savunmasıyla bilinen Veil, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Korkusuz ve öncü duruşuyla Fransa tarihine adını yazdıran Veil Fransa'nın büyük siyasi simaları arasında yer alıyordu. Fransa Cumhurbaşkanları Macron, Hollande, Sarkozy'nin de bulunduğu ve eski yeni tüm siyasi figürlerin bulunduğu milli törenli cenazede Veil'in Fransız bayrağı ile kaplı tabutu askerlerce taşındı. Ülke çapında tüm kurumlarda Fransız bayrakları yarıya indirildi.

Macron Simon Veil'in de Marie Curie, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Emile Zola gibi 72 erkek ve 4 kadının bulunduğu toplam 76 dünyaca ünlü büyük isimlerin defnedildiği Pantheon'a gömüleceği haberini verdi.

Macron, Veil'in ilginç hayat öyküsü hakkında "Bu hayatı izleyelim çünkü bizi şaşırtmaya devam ediyor" dedi. Cumhurbaşkanının "öncü" olarak ifade ettiği Veil'in iki oğlu da duygu dolu konuşmalarla cenazeye katılanlar ve izleyenleri etkiledi.