Fransa Liginde kim şampiyon oldu? Lille maçı ne zaman?

Fransa Liginde nefesler tutuldu. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi Türk oyuncuların yer aldığı Lille, şampiyonluk için PSG ile kıran kırana mücadele içerisinde. Peki Fransa Liginde şampiyon kim oldu? Fransa Liginde şampiyonluk maçları ne zaman? Lille maçı ne zaman? PSG maçı ne zaman? Lille maçı hangi kanalda?

Fransa Ligi'nde Türk oyuncularımızınyer aldığı Lille şampiyonluğa çok yakın. Puan durumunda PSG'nin bir puan üzerinde yer alan Lille kazanması durumunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Futbol severlerin, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten dolayı en çok merak ettiği konular arasında yer alan Fransa Ligi, şampiyonu bu hafta oynanacak maçların ardından belli olacak. Merak edenler için detaylar haberimizde.

FRANSA LİGİ PUAN DURUMU

1. Lille : 80 puan (+40 averaj)

2. PSG : 79 puan (+56 averaj)

3. Monaco : 77 puan (+34 averaj)

4. Lyon : 76 puan (+39 averaj)

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Fransa Ligi'nde şampiyonluk yarışı Türkiye'deki son haftaya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Heyecan veren son haftada temsilcilerimizin yer aldığı Lille son maçlar öncesi şampiyonluğa en yakın takım. 4. olan Lyon'un ise ilk ikiye girme şansı yok. Peki Fransa Ligi'nde olası ihtimaller neler?

1.Lille son maçını kazanırsa şampiyon oluyor

2.Eğer Lille son maçta berabere kalırsa ve PSG yenilirse veya berabere kalırsa yine şampiyon olur

3.Lille ve PSG ikisi birden yenilirse Lille yine şampiyon olur. Fakat Monaco 7 farklı galibiyet alırsa bu durumda Monaco şampiyon olur ki bu da Monaco'nun tek şampiyonluk ihtimalidir

4. Lille yenilirse ve PSG berabere kalırsa o zaman puanlar 80 olarak eşitlenecek. Bu durumda ikili averaja bakılmadığından dolayı yani Fransa liginde genel averaja bakıldığı için PSG şampiyon olur. Çünkü PSG genel averajda Lille'den +16 gol daha üstündür. Bu durumda olası bir puan eşitliğinde Lille şampiyonluğu kaybeder

5. PSG yenerse ve Lille berabere kalır veya yenilirse PSG şampiyon olmuş olur.

FRANSA LİGİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Lille son maçı : Angers-Lille

PSG son maçı : Brest-PSG

Her iki maçta Pazar Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.

FRANSA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi maçları Angers - Lille ve Brest - PSG maçları canlı olarak BEİN Sports ya da BEİN Connect üzerinden maç saatlerinde izelenecek.