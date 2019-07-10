Fransa: Libya'da ele geçirilen füzeler hasarlı olduğu için depoya kaldırılmıştı

Fransız ordusu, Libya'da Hafter güçlerinden geri alınan üslerde ele geçirilen füzelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) satın alındığını ancak Libya'daki itilafın herhangi bir tarafına verilmediğini duyurdu. Çarşamba gün yapılan açıklamada Javelin tanksavar füzelerin hasarlı ve kullanılamaz halde olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı tarafından açıklamada, füzelerin "terörle mücadele operasyonları yürütmek üzere görevlendirilen bir Fransız askeri biriminin kendini koruması" amacıyla Kuzey Afrika ülkesine götürüldüğü, ancak hasar görmüş ve kullanılmaz haldeki füzelerin 'yok edilmeden önce geçici bir süreliğine depoya alındığı" belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle