Fransa karantinadan çıkışa hazırlanıyor: Ülke 'yeşil' ve 'kırmızı' bölgelere ayrılacak Fransa, iki aylık bir sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamarının 11 Mayıs'ta kaldırılmasına hazırlanıyor. Başbakan Edouard Philippe, mecliste yaptığı konuşmada karantinadan sonra ülke genelinde uygulanacak önlemleri açıkladı

Fransa, iki aylık bir sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamarının 11 Mayıs'ta kaldırılmasına hazırlanıyor. Başbakan Edouard Philippe, mecliste yaptığı konuşmada karantinadan sonra ülke genelinde uygulanacak önlemleri açıkladı. Tamamen normale dönmenin mümkün olmadığını ancak ekonomiye zarar veren sokağa çıkma kısıtlamalarının da devam edemeyeceğine değinen başbakan, halkın Covid-19 salgını ile yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com