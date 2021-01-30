Fransa kamusal alanda başörtüsü yasağı için harekete geçti
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Fransa kamusal alanda başörtüsü yasağı için harekete geçti

30.01.2021 23:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:12
Fransa kamusal alanda başörtüsü yasağı için harekete geçti

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, kamusal alanda başörtüsü yasağı için yasa tasarısı hazırladı. Le Pen'in liderliğindeki parti, tasarı ile ayrıca ibadet yerlerinin yasaklanmasını da önerdi.

Fransa'nın Marine Le Pen'in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (FN), kamusal alanda başörtüsü takılmasının yasaklanması için yasa tasarısı hazırladı. Tasarıda, 'İslam ideolojisinin sinemalarda, basında, kütüphanelerde ve okullarda uygulanmasının, tanıtılmasının ve topluma yayılmasının yasaklanması' savunuldu.

İBADET YERLERİNİN KAPATILMASI ÖNERİSİ DE YER ALDI

Hazırlanan yasa tasarısında yalnızca başörtüsü yasağı değil aynı zamanda İslam ideolojisini savunun örgütlerin kamudan tasnif edilmesi ve ibadet yerlerinin kapatılması önerisi de yer aldı.

Fransa kamusal alanda başörtüsü yasağı için harekete geçti

MACRON İSLAMCILARA KARŞI ÖNLEM SÖZÜ VERMİŞTİ

Geçen ekim ayında Samuel Paty isimli öğretmenin Müslüman biri tarafından öldürülmesi, Fransa'da Müslümanlara yönelik yaptırımları gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam dini mensubu kişilerle mücadele kapsamında camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetleneceği, Müslüman dernekler üzerinde kontrolün artırılacağı ve din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engelleneceğine yönelik önlemler alma sözü vermişti.

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