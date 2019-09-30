Fransa: Jacques Chirac'ın naaşıyla selfie çektirenlere saygısızlık suçlaması

30.09.2019 15:46

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın naaşı önünde selfie çeken ziyaretçiler sosyal medyada tartışmalara yol açtı.



Perşembe günü hayatını kaybeden devlet adamının naaşı, kendisi için düzenlenecek resmi tören öncesinde Paris'teki Invalides Müzesi'nde halka açık olarak bekletiliyordu. Binlerce kişi bu sayede siyasetçiye son vedasını yapma fırsatı yakaladı. Euronews.com'da Görüntüle