Fransa işkence ile itham edilen Arjantinli eski polisi ülkesine iade ediyor

15.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:02

Fransa insan hakkı ihlalleri ile suçlanan Arjantinli eski polis memuru Mario Sandoval'ı ülkesine iade ediyor.



Arjantinde'ki askeri diktatörlük rejiminin 1983 yılında sona ermesinin ardından Fransa'ya göç eden ve 1997 yılında Fransız vatandaşlığına geçen Sandoval Arjantinli savcılarca aralarında işkencenin de olduğu 600'den fazla insan hakkı ihlaliyle suçlanıyordu. Euronews.com'da Görüntüle