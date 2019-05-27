Fransa İçişleri Bakanı: Patlamaya dair bir şüpheli yakalandı

Fransa İçişleri Bakanı: Patlamaya dair bir şüpheli yakalandı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Lyon kentinde meydana gelen ve biri çocuk, 13 kişinin yaralandığı patlamaya dair bir şüphelinin gözaltana alındığını duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanı: Patlamaya dair bir şüpheli yakalandı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Lyon kentinde meydana gelen ve biri çocuk, 13 kişinin yaralandığı patlamaya dair bir şüphelinin gözaltana alındığını duyurdu.
Castaner, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.


Kaynak: DHA
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